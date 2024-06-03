Знакомая рассказала о парне, зарезавшем возлюбленную на дачной вечеринке Источник NEWS.ru: зарезавший возлюбленную петербуржец был в состоянии аффекта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Санкт-Петербурга зарезал возлюбленную на вечеринке, так как находился в состоянии аффекта, предположила знакомая нападавшего. В разговоре с NEWS.ru она отметила, что убитая девушка была очень ревнивой, из-за чего пара часто ссорилась. По ее словам, молодой человек много психовал, боялся, что они расстанутся. Собеседница издания добавила, что на вечеринке молодые люди, скорее всего, много выпили.

Погибшая девушка была очень ревнивой, из-за чего они часто ссорились. Он психовал много. Боялся, что они расстанутся. Они поехали на дачу на вечеринку. И, скорее всего, много выпили. Я не думаю, что мой знакомый что-то планировал, он не мог. Все произошло в состоянии аффекта, он сам не понял, что натворил, — высказался знакомая нападавшего.

26-летний житель Санкт-Петербурга ранним утром 2 июня напал с ножом на своих друзей и возлюбленную во время вечеринки на арендованной даче в Зеленогорске. Девушка нападавшего скончалась от полученных ранений. Молодой человек после этого покончил с собой.

Сотрудники правоохранительных органов ранее задержали несовершеннолетнего молодого человека, подозреваемого в покушении на двойное убийство в подмосковной Балашихе. Напавший на почве ревности с помощью ножа по типу мачете ранил 18-летнюю девушку и 25-летнего мужчину. Задержанным оказался 17-летний подросток.