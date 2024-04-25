Знакомая рассказала о мужчине, зверски избивавшем беременную в Казани Мужчина из Казани зверски избивает мать своего ребенка

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Казани, попавший на камеру домофона во время избиения женщины, ранее был судим по статье, связанной с запрещенными веществами, рассказала NEWS.ru знакомая мужчины. По ее словам, женщина на кадрах — мать его ребенка. Также, как и ее, ранее он избивал теперь уже бывшую жену.

Не так давно этот мужчина развелся с женой и ушел к той девушке, которая на видео, так как она от него забеременела. Также он избивал свою бывшую жену и издевался над ней, — рассказывает она.

По словам источника, с девушкой на видео у них полугодовалый ребенок. Конфликт уже не первый, он избивал ее во время беременности. Агрессия может проявиться из-за чего угодно.

У девушки с видео сейчас разбито все лицо, в ближайшее время из квартиры она точно не выйдет никуда. Она боится писать на него заявление, — говорит знакомая.

Мужчина, по ее словам, часто конфликтует. Она рассказала о случае, когда он сбил сотрудника ДПС и прокатил его на капоте своей машины. Она отмечает, что случилось это пару месяцев назад, когда его остановили правоохранители и нашли запрещенные вещества.

За все это ему дали 15 суток. Я думаю, у него есть какие- то связи, потому что этому человеку все легко сходит с рук, — подозревает она.

Ранее в Сети появилось видео из Казани, как мужчина избивает, волочит за волосы и душит девушку, загоняя ее в подъезд многоквартирного дома. В какой-то момент он бьет ее металлической дверью. Сообщается, что полиция начали проверку.

В Нижегородской области тем временем, житель поселка Бутурлино разгромил дом соседа на тракторе. Так мужчина пытался вытащить оттуда жену, которую избил несколькими минутами ранее. В итоге он разворотил крыльцо, забор и разбил окно.