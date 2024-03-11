Знакомая рассказала о мужчине, который застрелил родителей и поджег их дом Одноклассница застрелившего родителей выборжанина рассказала о его нелюдимости

Житель Ленобласти, который предположительно застрел родителей, поджег дом и покончил с собой, был нелюдимым и необщительным с детства, рассказала NEWS.ru жительница Выборга, учившаяся с ним в одном классе. Она вспоминает, как он «бегал с молотком за людьми» и что его семья ни с кем не дружила.

Этот мужчина еще в школе был нелюдимым и необщительным, бегал с молотком за людьми. Жили они обособленно, без друзей и знакомых. На момент трагедии мужчине было 46 лет, — рассказала она.

По ее словам, мужчина нигде не работал постоянно, а подрабатывал строителем. Его мать работала в «Сберкассе», откуда ушла на пенсию. Отец трудился в Лесхозе, уточнила она.

О трагедии в поселке Красносельское под Выборгом стало известно утром 11 марта. На пепелище жилого дома обнаружены три трупа. По предварительным данным, проживавший в доме мужчина поджег строение, застрелил своих родителей и покончил с собой. Уточняется, что по решению суда дом должны были снести как незаконную постройку именно в этот день.

Ранее в подмосковной Коломне задержали 28-летнего местного жителя, попытавшегося поджечь дом 76-летнего генерального конструктора Конструкторского бюро машиностроения Валерия Кашина. На допросе подозреваемый заявил, что ему пришлось пойти на преступление из-за шантажа мошенников.