Знакомая раскрыла подробности о слесаре из Торжка, снимавшем детское порно Задержанный за съемки детского порно слесарь из Торжка рос в приличной семье

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Слесарь из Торжка, задержанный за съемки детской порнографии, рос в приличной семье: его отец работал в полиции, а мать была продавцом, рассказала NEWS.ru знакомая подозреваемого. Она отметила, что они жили в одном поселке, пока мужчина не переехал в Торжок. По словам собеседницы издания, подозреваемый с детства воровал и устраивал разбои.

Он родом из моего поселка, вместе росли, после переехал в город Торжок. С детства он воровал и устраивал разбои. У него очень приличная семья. Отец работал в полиции, мать — продавец. Их в семье трое сыновей. Старший и средний абсолютно нормальные, порядочные люди, — рассказала женщина.

Собеседница издания подчеркнула, что у него уже были судимости, но подобного интереса к детям за ним никогда не замечали. По ее словам, он всегда любил детей. Женщина добавила, что теперь эта любовь кажется странной.

Ранее у него уже были судимости за кражу. Но ничего подобного с детьми мы никогда не замечали. Наоборот, он всегда любил детей. Сейчас эта любовь уже странной кажется, — заключила знакомая задержанного.

В городе Раменское Московской области полиция ранее задержала мужчину, который мастурбировал на подростков в лесу. Школьники смогли заснять мужчину на видео на тропинке возле леса у Северного шоссе. Заметив, что его снимают, злоумышленник отвернулся от камеры, но не прекратил самоудовлетворяться.