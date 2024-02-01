Знакомая раскрыла подробности о подозреваемом в убийстве бойца ММА Мутаеве Знакомая подозреваемого в убийстве бойца ММА Мутаева назвала его хорошим парнем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подозреваемый в убийстве бойца ММА Магомедрасула Мутаева Надырхан всегда был хорошим и приветливым парнем, рассказала NEWS.ru его знакомая, жительница села Коркмаскала. По ее словам, ей трудно представить, что мужчина пошел на преступление после словесного конфликта.

Надырхана знаю, хоть и не близко. Он не живет сейчас в Коркмаскале. Не верится, что он мог убить, по крайней мере из-за словесного конфликта. Всегда хороший и приветливый был. В местных пабликах появляется информация, что Мутаев около недели назад сильно избил его на квартире. Сигареты об него тушил. Вроде из-за того, что Надырхан его отца барыгой назвал. Нужно было очень довести его, чтоб на убийство решился, — сообщила собеседница.

Она добавила, что подозреваемый сейчас скрывается от полиции. Женщина отметила, что его пытаются найти через знакомых, проводят опросы.

Боец смешанного стиля (ММА) Магомедрасул Мутаев, выступавший в промоушене Fight Nights, был убит из огнестрельного оружия возле жилого дома. 21-летний спортсмен скончался от полученных ран в карете скорой помощи. Нападавший выстрелил в Мутаева не менее семи раз, он объявлен в розыск. Возбуждено уголовное дело по статьям 105 и 222 УК РФ.

Telegram-канал Mash Gor писал, что предполагаемым убийцей оказался 18-летний Надырхан К. По данным канала, предположительной причиной совершения преступления стала месть.