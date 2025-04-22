В Ленобласти таксист мастурбировал в присутствии пассажирки

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Жительница Всеволожского района Ленобласти обратилась в полицию с заявлением на водителя «Яндекс.Такси», который во время поездки мастурбировал перед ней, пишет Neva.Today. Позже ей написала знакомая водителя с просьбой удалить жалобу.

В полицию обратилась 21-летняя жительница Всеволожска. Она рассказала, что вызвала такси из бара до дома. По пути водитель предложил ей пересесть на переднее сиденье, а затем начал мастурбировать на глазах у пассажирки.

Девушка сделала ему замечание — он прекратил, однако потом снова повторил свои действия. Таксист также пытался целовать и обнимать пассажирку, предлагал ей выпить. После поездки девушка написала жалобу в службу поддержки. Затем ей поступило сообщение от знакомой водителя, которая просила удалить негативный отзыв в обмен на деньги. Девушка заблокировала незнакомку.

Ранее водитель «Яндекс.Такси» всю дорогу до Подмосковья занимался самоудовлетворением прямо на глазах у двух пассажирок. Девушки обратились в поддержку четыре раза, но всегда получали один ответ, что услуга оказана, поскольку их доставили до точки назначения. В результате компания отказалась возвращать деньги за поездку.