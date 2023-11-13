Злоумышленники подожгли релейный шкаф на железной дороге под Екатеринбургом Власти поселка Монетный Свердловской области сообщили о поджоге релейного шкафа

Фото: Администрация посёлка Монетного

Злоумышленники подожгли релейный шкаф на железной дороге в поселке Монетный Свердловской области, сообщила администрация населенного пункта. По словам властей, преступники планировали нарушить движение транспорта. На месте происшествия уже работают сотрудники правоохранительных органов.

Сегодня ночью, около полуночи, в Монетном была совершена попытка поджога релейного шкафа РЖД с целью нарушения движения железнодорожного транспорта. Сейчас в Монетном работают сотрудники правоохранительных органов, — говорится в сообщении.

Ранее о происшествии также сообщал Telegram-канал SHOT. По его информации, злоумышленники полностью сожгли железнодорожное оборудование возле машиностроительного завода. Канал уточнил, что о происшествии узнали после того, как на перегоне незапланированно сработали датчики. По информации SHOT, на месте преступления были найдены следы горючего, а вокруг было сильно натоптано.

Также сообщалось о поджоге релейного шкафа на железной дороге в Тульской области. Происшествие не повлияло на движение поездов. Сгоревший релейный шкаф был обнаружен работниками железной дороги после ложного сигнала о занятости одного из путей.