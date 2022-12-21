Baza: злоумышленники от имени жительницы Армавира угрожали напасть на школу

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал Baza пишет, что краснодарская полиция проверяет сообщения от имени жительницы Армавира с угрозами нападения на школу. По данным канала, в посланиях говорится, что девушку долгое время оскорбляли по национальному признаку, в результате чего она решила отправить «двух завербованных стрелков расстреливать всех».

Как утверждают авторы Baza, девушка, под именем которой публиковались угрозы, действительно существует — ей 19 лет, и они живет в Армавире. При этом пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю в беседе с «АиФ Кубань» сообщила, что сама девушка не причастна к распространению сообщений.

В органах внутренних дел зарегистрировано несколько фактов заведомо ложных сообщений об угрозе объектам социальной инфраструктуры города Армавира, поступивших с одного и того же электронного адреса. В результате полицейские установили личность гражданки, от имени которой поступали указанные сообщения. При проверке выяснилось, что девушка не причастна к распространению ложной информации, — рассказал собеседник издания.

Полиция продолжает поиски злоумышленника.

Ранее социальный психолог Алексей Рощин рассказал, что травля и буллинг в российских школах являются основными причинами шутинга. Эксперт подчеркнул, что учителя не обращают внимания на ситуации, когда кого-то из учеников угнетают. По его словам, если бы люди не поощряли тех, кто бьет беззащитных, таких трагедий, как стрельба в Ижевске и Керчи, не было бы.