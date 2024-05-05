Злоумышленник проник в зал бойца ММА и раскидал там навоз В Иркутске злоумышленник закидал навозом и затопил зал бойца ММА Хамиева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Иркутске злоумышленник пробрался в зал бойца и тренера смешанного стиля (ММА) Дмитрия Хамиева, там он разбросал навоз и включил все краны с водой, что привело к потопу, сообщает Telegram-канал Baza. Нанесенный помещению ущерб оценили в сумму в районе 800 тысяч рублей.

Инцидент произошел 3 мая. Как утверждает канал, мужчина пронес с собой два мешка с навозом, раскидал содержимое по всему залу и затопил помещение. Кроме того, он разрезал ножом бойцовскую экипировку, в том числе и мешки для отработки ударов. На стене также появилась надпись, что тренер этого зала «тварь и педофил». Авторы канала пишут, что Хамиев не подозревает, кто и с какой целью мог совершить такие действия.

В феврале в центре Махачкалы убили бойца смешанных единоборств Магомеда Мутаева. Убийца выстрелил из пистолета восемь раз. Инцидент произошел, когда спортсмен вернулся с тренировки, в результате стрельбы одна из пуль попала Мутаеву в голову, он скончался по пути в больницу.

В апреле на турнире ММА в Москве произошла массовая драка. По данным промоушена, в здание ворвались неизвестные. Толпа избила армянского бойца Аркадия Осипяна, иранский спортсмен Али Хейбати ударил ногой ринг-герл. В Hardcore Fighting заявили, что все участники драки будут выявлены и отстранены от выступлений.