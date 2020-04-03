«Жёлтый» уровень опасности объявили в Москве

https://static.news.ru/photo/80eda438-759e-11ea-8b88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Из-за сильного ветра в столице объявлен «жёлтый» уровень опасности. Действовать в столице он будет до 06:00 мск 5 апреля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Интенсивность опасных явлений: жёлтый — погода потенциально опасна, — сказано в сообщении.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 7–12 метров в секунду и порывами до 15–20 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 737 миллиметров ртутного столба.

Как писал NEWS.ru, ранее синоптик рассказал, что на территории Москвы 3 апреля ожидается облачная погода.