«Жёлтый» уровень опасности объявили в Москве

Из-за сильного ветра в столице объявлен «жёлтый» уровень опасности. Действовать в столице он будет до 06:00 мск 5 апреля. Об этом
Интенсивность опасных явлений: жёлтый — погода потенциально опасна, — сказано в сообщении.
Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 7–12 метров в секунду и порывами до 15–20 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 737 миллиметров ртутного столба.
Как писал NEWS.ru, ранее синоптик рассказал, что на территории Москвы 3 апреля ожидается облачная погода.
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