Детские захоронения со следами магических обрядов нашли под Челябинском

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На территории археологического комплекса Синташта в Челябинской области нашли 23 детских захоронения, а также место для проведения ритуалов, сообщает Telegram-канал Ural Mash. Как уточняется, рядом с человеческими останками были найдены кости овец и коз.

По информации канала, самой загадочной и жуткой находкой стал скелет ребенка, рядом с которым была выложена его копия из костей баранов. В могильнике найдены и другие останки детей. Предположительно, на момент смерти им было не более семи лет. Также здесь обнаружили тело женщины с украшениями из камней. Рядом с ней были закопаны фаянсовые бусины, керамические сосуды и бронзовый браслет.

Ранее российские ученые обнаружили в Египте могилы, в которых похоронены мальчик с 142 собаками, висельник со стрелой в груди и мужчина с головой, изрубленной саблей. Их нашли при раскопках в оазисе Фаюм, где ученые исследуют мумии, чтобы узнать, как жили египтян.

Научный руководитель Центра египтологических исследований РАН Галина Белова сообщила, что на двух телах заметны явные признаки насильственной смерти, при этом всех покойных мумифицировали спустя какое-то время. По ее словам, трупы лежали и быстро разлагались на жаре, и чтобы перебить запах гниения, их присыпали ветками ароматических трав.