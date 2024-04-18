«Жуткий запах и грязь»: челябинцы о соседстве с озерскими «мангустами» Челябинцы пожаловались на соседку, разводившую в квартире огромных крыс

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Пожилая жительница Челябинской области заселила многоквартирный дом крысами, перепутав их с мангустами, сообщал Telegram-канал «Короче, Челяба». В беседе с NEWS.ru очевидец пожаловался, что жуткий запах и грязь наблюдаются в подъезде уже на протяжении 10 лет. По его словам, от пенсионерки и ее увлечений страдают все жильцы, потому что из-за «мангустов» в доме завелись тараканы.

Мой сын живет со своей семьей в этом доме, уже десять лет там это все происходит, жуткий запах, грязь и антисанитария. Страдают все пять этажей. Мои внуки выросли в этих условиях. От тараканов невозможно избавиться, они приходят снова и снова, — рассказал собеседник издания.

Другие жильцы называют женщину сумасшедшей. Они отмечают трупный запах в подъезде и говорят, что крысы грызут интернет-кабели. Известно, что к женщине уже приезжала специальная комиссия, однако выселить пенсионерку и ее питомцев власти не могут.

Ранее сообщалось, что в Москве 54-летняя жительница вызвала МЧС, когда услышала странный писк и царапанье в канализационных трубах туалета. Она испугалась, что грызун может ее укусить. Спасатели приехали по адресу, но поймать крысу не смогли. Москвичке пришлось обращаться в службу отлова.