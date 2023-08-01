«Жуткий шум»: очевидцы рассказали о взрыве в Севастополе Очевидцы рассказали о взрыве беспилотника в Севастополе

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Жители Севастополя рассказали NEWS.ru о громком взрыве, который произошел около города. Местная жительница Ольга отметила, что после взрыва «затряслась земля».

В 17:52 мы с детьми гуляли в лесу, район Дергачи. Произошел громкий раскатистый хлопок, земля затряслась, мы с детьми начали оглядываться, но ничего не увидели, пошли домой поближе к подвалу. Уже после узнала о взрыве беспилотника, — рассказала Ольга.

Севастополец Игорь отметил, что от взрыва задрожали окна и сработала сигнализация машин.

Около шести вечера услышал громкий хлопок, в доме задребезжали окна и включились сигнализации у машин, жуткий шум. В небе виден небольшой столб дыма, — рассказал он.

1 августа глава города Михаил Развожаев сообщил, что в районе села Кара-Коба под Севастополем был сбит БПЛА. По его данным, устройство взорвалось на земле, загорелась трава и кустарники. Пожарные расчеты приступили к тушению возгорания.

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что Украина попыталась атаковать российские гражданские транспортные суда в юго-западной части Черного моря. По данным ведомства, атака осуществлялась с применением трех полупогружных безэкипажных катеров. Корабли ВМФ РФ смогли отразить атаку.