Журналисты с фейковыми аккредитациями заполонили участки в регионах России Памфилова: журналисты с поддельными аккредитациями были замечены в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Журналисты с поддельными аккредитациями были замечены на избирательных участках в Санкт-Петербурге и других регионах России, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании в информационном центре комиссии. По ее словам, которые приводит ТАСС, они пытаются осуществлять неправомерные действия.

В Санкт-Петербурге и некоторых регионах появились лица с поддельными аккредитациями СМИ, самозванцы от гражданских инициатив, которые пытаются неправомерные действия осуществлять, — сказала она.

Международные наблюдатели за ходом президентских выборов в России отмечают «прозрачный и спокойный» процесс голосования. Как заявил представитель Мали Диаките Мунтага, подготовка к выборам прошла хорошо.

Международные наблюдатели прибыли как в Москву и Санкт-Петербург, так и во многие другие российские регионы. В частности, в Волгоградской области за выборами будут наблюдать эксперты из десяти стран, в том числе представители Молдавии, Аргентины и Южной Кореи. Многие эксперты отправились в небольшие города и поселки.

Член Центризбиркома Павел Андреев ранее сообщил, что аккредитацию на президентские выборы в России получили наблюдатели из 106 стран. По его словам, по линии ЦИК РФ география аккредитования международных наблюдателей выросла более чем вдвое.