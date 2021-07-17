На журналистку, снявшую задержание ребёнка на видео, составили протокол

Сотрудники МВД задержали в центре Москвы журналистку Lenta.ru Анастасию Завьялову. Об этом сообщили в издании.

Инцидент произошёл на Чистых прудах 17 июля. Завьялова стала свидетельницей задержания женщины с ребёнком. После начала видеосъёмки и в ответ на просьбу разъяснить ситуацию сотрудники 2-го специального полка полиции ГУ МВД России (их имена и звания есть в распоряжении редакции издания) попытались уклониться от попадания в кадр своих нагрудных знаков, а затем задержали Завьялову и доставили её в отдел МВД по Басманному району, говорится в сообщении.

В процессе задержания сотрудники полиции толкнули Завьялову, ударили её головой об стол, наступили на неё коленом и нанесли травму руки. При этом в отделении более шести с половиной часов отказывались разъяснить суть претензий и выдать протокол об административном правонарушении.

Завьялова была обвинена по статье 20.1.2 КОАП РФ и задержана до решения суда до понедельника, 19 июля.

Ранее сообщалось, что москвичку Валентину Муженскую обвиняют в применении насилия в отношении сотрудника полиции после её задержания в МФЦ за приспущенную маску.

Женщина, в свою очередь, заявила, что полицейские применили к ней силу при задержании, и она даже потеряла сознание от боли. При этом врачи зафиксировали у неё наличие синяков, ушибов, а также ссадин на руках и ногах. Она написала заявления в Следственный комитет и МВД.