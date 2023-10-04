Журналистку отправили на два срока в ШИЗО после обморока В Алтайском крае журналистку Пономаренко отправили в ШИЗО после обморока

Фото: Социальные сети

Мария Пономаренко

В Алтайском крае журналистку RusNews Марию Пономаренко поместили в ШИЗО на два срока (25 суток), после того, как она упала в обморок, сообщается в Telegram-канале издания. Ее коллеги пишут, что девушка нуждается в медицинской психиатрической помощи, которую ей отказываются предоставить.

Марию Пономаренко по прибытии в колонию Шипуново Алтайского края поместили в ШИЗО на два срока, на 25 суток! ШИЗО на 15 суток Мария получила за то, что в следствии с нестабильным психоэмоциональным состоянием, сильными болями в пояснице и полным отсутствием медицинской помощи, упала в обморок, — говорится в сообщении.

В отношении девушки был составлен рапорт за нарушение режима — она лежала днем. Журналисты утверждают, что после падения в обморок медицинскую помощь Пономаренко так и не оказали. После этого на женщину составили второй рапорт. На этот раз сотрудники колонии указали на то, что девушка не встала с кровати, так как у нее были боли в пояснице.

Коллеги сообщили, что по результатам судебной психолого-психиатрической экспертизы у Пономаренко обнаружены признаки истерического расстройства личности. Кроме того, девушке не выдали теплую одежду, из-за чего у нее обострились боли в спине. Однако сотрудники медицинской части проигнорировали жалобы заключенной.

Пономаренко рассказала адвокату, что общие условия содержания в ИК-6 не соответствуют санитарным нормам. После того, как журналистка пожаловалась надзирающему прокурору на нарушения, в отношении нее со стороны администрации ИК-6 начался прессинг. После отбывания срока в ШИЗО Пономаренко планируют перевести на строгие условия содержания.

Весной журналистка Александра Баязитова обращалась к председателю Совета при президенте РФ по правам человека Валерию Фадееву и просила провести проверку законности и обоснованности избрания меры пресечения в отношении нее. Женщина отметила, что страдает диабетом, а также не имеет возможности созваниваться с родственниками из-за следователя, который систематически игнорирует ее ходатайства и лишает права знать, как чувствует себя ее пожилая мама. Генпрокуратура провела проверку, в ходе которой нарушений не обнаружила.