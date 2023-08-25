Журналистку Al Jazeera Arabiс избили у здания «ЧВК Вагнер Центра» «Фонтанка»: в Петербурге у «ЧВК Вагнер Центра» избили журналистку Al Jazeera

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге у здания «ЧВК Вагнер Центра» избили журналистку телеканала Al Jazeera Arabic Ранию Дриди, сообщает «Фонтанка». По информации портала, злоумышленник ударил женщину по голове, после чего скрылся. Ее госпитализировали с сотрясением и закрытой черепно-мозговой травмой.

По данным «Фонтанки», инцидент произошел в ночь на 25 августа у здания «ЧВК Вагнер Центра» на Зольной улице в Санкт-Петербурге. По словам корреспондентки Al Jazzera Arabic, нападавшему было около 30 лет, он был одет в джинсы и черную куртку. Мужчина ударил журналистку в правый висок. Ее госпитализировали в Александровскую больницу.

4 июля в Грозном произошло нападение на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Они прилетели в столицу Чечни на оглашение приговора Заремы Мусаевой по делу о нападении на полицейского.

Как рассказывали сами пострадавшие, по дороге из аэропорта их машину заблокировали три автомобиля с вооруженными людьми. Милашину били по пальцам, обрили голову, а затем облили зеленкой. Медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, переломы кистей рук и ушибы мягких тканей. Немов получил ножевое ранение в ногу.

По факту нападения на журналистку и адвоката Следственный комитет возбудил уголовное дело об умышленном причинении легкого и средней тяжести вреда здоровью. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что поручил приложить все усилия, чтобы установить личности нападавших. Нападавшие найдены не были.