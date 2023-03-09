Журналистка провалилась под лед во время массового забега под Новосибирском

Фото: Спасатели МАСС

В Новосибирской области во время массового забега на Обском водохранилище журналистка провалилась под лед, передает «Сиб.фм». Спасатели вовремя заметили ее и успели вытащить из полыньи.

На Обском водохранилище восьмого марта состоялся массовый забег на 10 км, в котором приняли участие сотни человек. Маршрут проходил по безопасным участкам водоема, однако 25-летняя фотокорреспондентка решила сойти с него, чтобы выбрать лучший ракурс для съемки, в результате чего провалилась в воду по пояс. На забеге дежурили спасатели, которые спасли девушку и доставили ее к организаторам мероприятия. Издание уточнило, что других происшествий во время забега не произошло.

Ранее сообщалось, что 14-летний подросток провалился под лед на замерзшем пруду в районе Кузьминки в Москве. Несмотря на оказанную помощь на месте происшествия, мальчик скончался.

В январе в Бурятии мужчина провалился под лед на снегоходе на озере Байкал. Спасатели обнаружили снегоход подо льдом на глубине восьми метров, следом было найдено и тело погибшего. Причиной трагедии могло стать игнорирование мер безопасности при выезде на лед.