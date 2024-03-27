Журналистам «Питер ФМ» пригрозили коктейлем Молотова «Mash на Мойке»: мужчина пригрозил «Питер ФМ» коктейлем Молотова из-за новостей

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Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщил, что на радиостанцию «Питер ФМ» поступила угроза применения коктейля Молотова. По его данным, целью могли стать журналисты и их автомобиль. Канал также опубликовал фото угрожавшего, его уже задержали.

Как стало известно «Mash на Мойке», звонившим оказался 46-летний местный житель, который работает электромонтажником. Канал утверждает, что ему не понравился утренний выпуск новостей на радио, и он вышел из себя.

По данным канала, против мужчины составлен административный протокол о хулиганстве, принимается решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Кирове местная жительница подожгла здание правительства и попала на видео. По имеющимся данным, пойти на преступление женщину заставили мошенники, пообещав вернуть ей похищенные четыре миллиона рублей.

В Москве эвакуировали здание Финансового университета при правительстве РФ. В пресс-службе вуза уточняли, что вблизи корпуса обнаружен неопознанный предмет, периметр оцепили силы Росгвардии.

Кроме того, из торгового дома «Пассаж» на Невском проспекте в Санкт-Петербурге эвакуировали посетителей. По данным СМИ, людей стали выводить из строения после «некоего звонка».