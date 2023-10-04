Журналиста из Владивостока снова внесли в список иноагентов Журналиста из Владивостока Губарева снова внесли в список иноагентов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Приморский краевой суд снова внес в реестр иноагентов журналиста из Владивостока Даниила Губарева (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Ранее ему удалось обжаловать этот статус, однако решение было отменено.

Губарев подавал административный иск в июле. Сегодня, 4 октября, краевой суд отменил решение и отказал журналисту в удовлетворении требований.

В июле Советский районный суд Владивостока признал незаконным и подлежащим отмене решение Минюста о внесении Губарева в реестр иноагентов. Сам журналист рассказал, что рад победе, но считает, что решение может быть отменено.

Близкие Губарева сообщили, что изначально о своем новом статусе мужчина узнал из СМИ, официальных уведомлений ему не поступало. Они отмечали, что к моменту решения Минюста журналист уже не имел отношения к работе паблика NEWS.VL, из-за поста в котором и началось разбирательство.

15 сентября Министерство юстиции России внесло пять новых записей в реестр иноагентов. В списке теперь значатся: публицист и политолог Станислав Белковский, военный аналитик Юрий Федоров, ведущий «Ходорковский Live» (Михаил Ходорковский внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Кирилл Седов, журналист Илья Шепелин и экс-глава волгоградского Штаба Навального (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Евгений Кочегин.