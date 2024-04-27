Журналиста Forbes отправили под домашний арест за фейк о российской армии Журналист Сергей Мингазов отправлен под домашний арест по делу о фейках о ВС РФ

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Сергей Мингазов

Журналист Forbes Сергей Мингазов, задержанный по делу о распространении фейков о Вооруженных силах России, заключен под домашний арест. Соответствующее решение принял суд в Хабаровске, сообщает региональное управление СК.

Судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается, — сказано в публикации.

26 апреля адвокат Константин Бубон заявил, что Мингазова задержали по делу о распространении фейков об армии по мотивам ненависти или вражды. Основанием послужил репост публикации в Telegram о событиях в Буче. Журналиста поместили в ИВС в Хабаровске.

Как отметил адвокат Вадим Багатурия, Мингазову грозит от семи до девяти лет лишения свободы. По его словам, практика по ч. 2 ст. 207.3 Уголовного кодекса РФ уже наработана.

Мингазов в последние годы писал для российской редакции Forbes. Он также сотрудничал с «Ведомостями» и агентством ТАСС в Хабаровске.

Ранее депутат Госдумы глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай заявил, что журналистку Ксению Собчак «давно пора» внести в список иноагентов и лишить имущества в России. Парламентарий отметил, что не является «кровожадным человеком». По его мнению, лишение Собчак имущества «было бы очень полезным для РФ».