Журналиста арестовали за отказ покинуть место крушения Ил-76 в Иваново

Фото: Сергей Насонов/РИА Новости

Автомобили спасательной и пожарной служб неподалеку от места крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Ивановской области

Главный редактор телеканала «Барс» Сергей Кустов отправится под административный арест на 10 суток за отказ покинуть место крушения Ил-76, сообщило издание «Слухи и факты». Решение принял суд в Иваново.

Судом назначено административное наказание в виде административного ареста на срок 10 суток, — говорится в сообщении официального Telegram-канала судов общей юрисдикции Ивановской области.

При этом не указано название издание и имя редактора, но, по данным издания «Слухи и факты», речь идет о главреде телеканала «Барс» Сергее Кустове.

Военный самолет Ил-76 разбился в Ивановской области днем 12 марта. Крушение произошло недалеко от аэродрома Северный сразу после взлета военной машины. Предварительной причиной трагедии названо возгорание одного из двигателей самолета, заявили в Минобороны РФ.

На борту воздушного судна находились 15 человек: восемь членов экипажа и семь пассажиров. Официальной информации по количеству жертв инцидента не поступало. Telegram-канал Mash со ссылкой на источник сообщил, что погибли все находившиеся на борту люди.