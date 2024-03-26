Журналист раскрыл, как потерпевшим в «Крокусе» выдавали одежду из гардероба Сотрудники СК опрашивали потерпевших в «Крокусе», приехавших забрать одежду

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Люди после выдачи личных вещей, оставленных в «Крокус сити холле» в день теракта

Потерпевшим при теракте в «Крокус Сити Холле» 25 марта выдавали уцелевшую одежду из гардероба, перед этим всех людей опрашивали следователи, рассказал специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников. Он отметил, что получить одежду можно было только после разговора с сотрудниками СК, которые проводили опросы людей за отдельными столиками в павильоне «Крокус Экспо».

Трудно даже предположить, сколько времени и сил потратил бы Следственный комитет, чтобы опросить всех этих людей в обычном режиме: с выяснением личности <...>, с вручением повестки, с поездками в СК... И кто из них еще бы явился. Похоже, что на все ушел бы не один месяц. А так — да вот они все тут, в одном павильоне, — пишет Колесников.

Выдача одежды из гардероба производилась на минус первом этаже, хотя гардероб был и на первом, но из него мало что уцелело, по словам журналиста. Кроме того, был еще и ВИП-гардероб, отметил он.

Непосредственно выдачей занимались сотрудники подмосковных ведомств. Никаких очередей во второй день выдачи не было. Те, у кого не осталось номерков, могли получить одежду по документам, которые у многих остались в куртках и пальто. Кроме того, одной пришедшей девушке вернули фотоаппарат, когда она назвала его марку, рассказала сотрудница красногорского МФЦ «Красный кит» Анна Каштанова.

Сотрудник московского правительства Владимир Гепферт, который был главным по выдаче, сообщил, что неопознанные вещи возвращали в присутствии сотрудника СК. Неопознанные вещи, как уточнил Колесников, — это, например, те, которые упали на пол, или хранившиеся в отдельных ячейках.

Корреспондент рассказал, что было «очень много» вещей погибших. Гепферт допустил, что их могут отдать родственникам. По его словам, было около 50 пакетов с вещами из ВИП-гардероба, за ними пришли только пара человек.

Одна из женщин, поклонница группы «Пикник», концерт которой должен был состояться в тот вечер, рассказала, как чудом спаслась благодаря тому, что смогла приобрести билеты только на балкон, так как других не оставалось.

В 19:57 я сняла зал, отправила детям. Вот, пишу, смотрите, где мы. Потом слышу вдруг — какие-то хлопки. Да мы ж не знаем, как что звучит. Может, выстрелы, а может, еще что-то, — сказала она.

Еще одна девушка, которой удалось спастись, тоже была на балконе. По ее словам, паника началась за минуту до начала мероприятия, — сначала все побежали вниз, потом кто-то закричал, чтобы бежали вверх. Она направилась за толпой и, по ее признанию, до сих пор не помнит, как выбралась.

Ранее в Сети были опубликованы кадры, снятые 24 марта, в первый день выдачи вещей из гардероба «Крокуса», оставленных там во время теракта. Люди также забирали свои машины с парковки.