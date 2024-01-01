Военкор погиб при обстреле Донецка Оперслужбы ДНР: военкор погиб при обстреле Донецка, еще один ранен

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военкор погиб в результате обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили ТАСС в оперативных службах ДНР. Там также отметили, что обстрелу подверглась гостиница «Донбасс Палас», расположенная в центре города.

Один военкор погиб. Предварительно, еще один ранен, — сообщили в оперативных службах.

В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин сообщил, предварительно, о трех погибших и семи пострадавших при обстреле.

К сожалению, есть погибшие — предварительно, три человека, — написал он в личном Telegram-канале.

Ранее о массированном ударе по Донецку сообщили оперативные службы региона. По их данным, в результате происшествия в центре города есть жертвы, однако их точное число не называлось.

Вечером 31 декабря мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что три человека получили ранения в Петровском районе Донецка во время обстрела украинской армией. С 09:00 до 21:00 территория города 12 раз подверглась атакам, в результате чего ранены женщина и двое мужчин.

До этого пресс-служба Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщила, что Вооруженные силы Украины сбросили с беспилотника взрывное устройство на машину скорой помощи в Донецке. По информации ведомства, попавшие под удар медики ехали на вызов к пациенту. В результате атаки ВСУ ранен водитель скорой помощи и два фельдшера. Пострадавших госпитализировали.