Немецкий журналист сообщил об ужасной для ВСУ ситуации в Соледаре Журналист Bild Репке: ВС России удерживают 80% Соледара в ДНР

Фото: dan-news.info

Журналист немецкого издания Bild Юлиан Репке сообщил в Twitter, что российские военные удерживают около 80% Соледара в Донецкой Народной Республике. По его словам, ВС РФ зашли в город с востока и севера.

Ситуация в Соледаре ужасная, судя по последним кадрам с геолокацией, российские силы вошли в центр с востока и севера и в настоящее время удерживают примерно 80% площади города (около 20% городского центра), — сообщил Репке.

6 января журналист написал, что российская армия захватила более половины города и продолжила окружать остальные позиции поблизости. По его словам, вскоре ВС РФ могут взять под контроль новые территории.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что на Краснолиманском, Соледарском, Авдеевском, Марьинском, Купянском, Донецком, Южно-Донецком, Херсонском, Криворожском направлениях, а также в Запорожской области ответным огнем российских военных были подавлены позиции ВСУ, с которых велись обстрелы. На этих направлениях за сутки, по словам Конашенкова, было уничтожено около 120 украинских военных, а также два танка, бронетранспортер, боевая бронированная машина, боевая машина РСЗО «Град», две гаубицы Д-20, две гаубицы Д-30, три пикапа и три автомобиля.