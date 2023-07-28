Появилось видео столкновения двух теплоходов с туристами в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Подмосковье столкнулись пассажирские теплоходы «Георгий Жуков» и «Пушкин», очевидцы поделились кадрами с места, видео опубликовал Telegram-канал «Москва 24». По его информации, авария произошла 28 июля на канале имени Москвы в Яхроме.

По предварительной версии, теплоходы столкнулись после того, как «Георгий Жуков» слишком близко подошел к «Пушкину». По словам очевидцев, столкновения было не избежать. На борту в этот момент находились туристы, сведений о возможном наличии пострадавших не поступало.

21 июля в Санкт-Петербурге в Финском заливе затонул катер Carver 41, находившийся на борту пассажир был госпитализирован в состоянии клинической смерти. Судно потерпело крушение в Петровском фарватере в районе намыва на Васильевском острове.

Ранее в июне в Астраханской области сел на мель круизный теплоход «Павел Бажов» с почти 200 пассажирами на борту. Судно следовало из Казани в Астрахань по Волге, ЧП случилось глубокой ночью в районе села Черный Яр. Лайнер простоял на мели почти сутки, пока его не вытащил за трос буксир, никто не пострадал.

В мае под нижегородским Городцом теплоход «Илья Муромец» пять часов простоял на мели в районе Галанинского причала, все это время на борту находились более 100 пассажиров. На помощь прибыл буксир, после чего лайнер продолжил путь в Москву.