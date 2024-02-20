Жога сообщил о завершении зачистки Авдеевки

Фото: МО РФ

Российские войска зачистили Авдеевку от военнослужащих ВСУ, сообщил в ходе XI съезда Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России» председатель парламента Донецкой Народной Республики Артем Жога. По его словам, которые передает ТАСС, об этом ему рассказал боец батальона «Спарта».

Авдеевку наконец-то зачистили, я сегодня с ребятами говорил из батальона [«Спарта»], мне сказали: «Командир, там все в порядке, все хорошо», — сказал Жога.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал Владимира Путина о взятии населенного пункта Авдеевка, расположенного на территории ДНР, под полный контроль российских вооруженных сил. По данным Минобороны, ВСУ были вытеснены с территории площадью 31,75 квадратного километра.

При этом потери противника в боях за Авдеевку в течение последних суток, согласно информации министерства, составили более 1500 человек. В ведомстве пояснили, что продвижение российских войск не предавалось огласке до полного взятия города под контроль РФ. Взятие города позволило отодвинуть линию фронта от Донецка.

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским обсудил отступление украинских войск из Авдеевки. По мнению американского лидера, это стало результатом бездействия Конгресса США.