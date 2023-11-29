Живых паразитов обнаружили в сахалинской красной икре «Известия»: живые личинки паразитов найдены в икре трех производителей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Живые личинки рода аnisakis, нематод, скребней, трематод, цестод найдены в продукции трех производителей красной икры на Сахалине, сообщают «Известия» со ссылкой на Россельхознадзор. В ведомстве заверили, что продукт в продажу не поступил, поскольку сырье для расфасовки было изъято на этапе экспертизы.

Проверка производителей, осуществляющих переработку рыбы и морепродуктов в регионе, проводилась в рамках госзадания «Мониторинг пищевой продукции на 2023 год». Паразиты были выявлены в ходе отбора проб икры в ястыках (естественная рыбная оболочка – NEWS.ru) в компаниях «Сахрыбторг», ООО «Сах Голд Фиш» и ООО РПК «Брайда».

В Россельхознадзоре заверили, что в магазины поступает только готовая пищевая продукция, прошедшая переработку и ветеринарно-санитарную экспертизу. Специалисты порекомендовали россиянам покупать икру проверенных производителей, которые отвечают за ее качество и безопасность.

Ранее экономист Вячеслав Чеглов спрогнозировал снижение цен на красную икру на 10-15%. По его мнению, это произойдет в ближайшие две недели. При этом эксперт предупредил, что ближе к Новому году стоимость деликатеса снова увеличится.