«Живые? Нет?»: появились кадры последствий схода боеприпаса под Воронежем В Сети опубликовали видео последствий аварийного схода боеприпаса под Воронежем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Журналистка Ксения Собчак опубликовала в своем Telegram-канале видео последствий аварийного схода боеприпаса в селе Петропавловка Воронежской области. На кадрах видны поврежденные взрывом дома.

А где Вовка-то? Живые? Нет? — говорит за кадром один из сельчан.

Ранее губернатор Александр Гусев сообщил, что инцидент произошел из-за аварийного схода боеприпаса в Острогожском районе. По его информации, в результате ЧП никто не пострадал, однако разрушения зафиксированы в семи домовладениях. Он уточнил, что жителей нескольких улиц Петропавловки перевезли в пункты временного размещения. Гусев также поручил правительству Воронежской области в ближайшее время решить вопросы с выплатами компенсаций и строительством нового жилья.

В Минобороны РФ в свою очередь подтвердили, что 2 января около 09:00 во время полета самолета ВКС над Петропавловкой произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. В ведомстве добавили, что на месте происшествия работает специальная комиссия для оценки характера повреждений. Проводится расследование всех обстоятельств инцидента.