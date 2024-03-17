Живущий 50 лет отшельником башкирец проголосовал, не выбираясь из тайги Живущий в башкирском лесу 50 лет отшельник Салимгареев проголосовал на выборах

В последний день выборов президента России свой голос отдал отшельник из Башкирии 92-летний Киньягул Салимгареев, который 50 лет провел в лесу, передает «Башинформ». Работникам участковой избирательной комиссии пришлось добираться к нему в тайгу на снегоходах.

О том, что житель тайги хочет проголосовать, членам УИК рассказали его родственники. До него пришлось добираться 21 километр на снегоходе. Салимгареев внимательно ознакомился с бюллетенем и оставил свой голос. Он пояснил, что проголосовал за того, кого волнует судьба страны.

Ранее знаменитый стилист Сергей Зверев пришел на избирательный участок, чтоб отдать свой голос на президентских выборах. Шоумен явился на голосование в сдержанном стиле — он надел рубашку с галстуком и темное классическое пальто. Тем не менее он остался верен своему стилю и завершил образ огромной кепкой. Стилист не стал раскрывать, кого из кандидатов намерен поддержать. Он сказал журналистам, что проголосует «за кого-то».

В свою очередь пасынок главкома ВСУ Александра Сырского Иван захотел получить российское гражданство. Мужчина, который живет в Австралии, вышел на демонстрацию к генконсульству России в Сиднее с российской символикой и попросил принять его в гражданство РФ, чтобы он мог голосовать на выборах.