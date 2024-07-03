Живущего в российском зоопарке ленивца шесть лет считали девочкой Шестилетняя самка ленивца из Калининградского зоопарка оказалась самцом

Фото: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Global Look Press

Самка ленивца Берди, которую в Калининградском зоопарке на протяжении многих лет считали девочкой, оказалась самцом. Выяснить это удалось после драки Берди со своим другом, ленивцем Сбышеком, рассказали в пресс-службе зоопарка. Заподозрив неладное, ее отвезли в ветеринарному врачу, который по результатам УЗИ и генетического теста сообщил неожиданную новость. Так, незадолго до шестилетия Берди предстала перед сотрудниками зоопарка с другой стороны.

Там пояснили, что у ленивцев категорически отсутствует половой диморфизм, то есть разобрать, кто мальчик, а кто девочка, внешне невозможно никак.

Детишек нам ждать не приходится: оба ленивца — самцы. Так что, теперь мы озадачены поиском барышни (с результатами УЗИ). Зато парни наконец расслабились, – добавили в зоопарке.

В конце апреля в Московском зоопарке появился на свет сычуаньский такин, однако известно об этом стало только сегодня. Такины являются одними из наименее изученных видов копытных, обитающих в горных лесах Юго-Восточной Азии. Они похожи на небольших быков.