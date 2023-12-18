Жившую в квартире среди могильных крестов девочку забрали из семьи В Екатеринбурге жившую в квартире среди крестов девочку забрали из семьи

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Екатеринбурге полицейские забрали из семьи 13-летнюю девочку, которая жила в квартире среди могильных крестов, сообщает ЕАН. Соседи рассказали изданию, что мать ребенка часто конфликтовала с окружающими и приносила домой кресты и пасхальные яйца с кладбища. Полицию вызвали местные жители, которые услышали детские крики.

Мать у нее очень агрессивная женщина, которая конфликтовала со всеми, кидалась на соседей. Приносила домой с кладбища могильные кресты, яйца, которые оставляли на могилах. <...> Не так давно мы услышали, как девочка громко кричит, не выдержали и вызвали полицию. Им пришлось вскрывать дверь, чтобы туда попасть, — рассказала одна из собеседниц издания.

Мать девочки более 15 лет не платила за услуги ЖКХ. Из-за этого в квартире отключили газ, воду и электричество. Одна из соседок отметила, что заходила в квартиру вместе с полицейскими, когда те приехали на вызов. По ее словам, в помещении стояли не только кресты, но и иконы, а также портрет Распутина. В комнате было минимальное количество мебели, а вместо унитаза была сделана дырка в полу. Женщину увезли в психбольницу, а ребенка передали органам опеки.

Она просто Маугли какая-то: она не социализирована, нигде не обучалась — мать не пускала. Когда ее забирали, девочка впереди полиции бежала в машину, чтобы ее только из семьи забрали, — отметила женщина.

Ранее стало известно, что в городе Острогожске Воронежской области ищут мать, которая оставила новорожденного ребенка на лестничной площадке. Ребенок был тепло одет и завернут в пеленку. Следователи изучают записи с камер видеонаблюдения.