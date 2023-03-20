Стала известна судьба детей, живших с трупами родителей в Екатеринбурге Живших в квартире с трупами родителей детей увезут в Башкортостан

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Детей Радмира М. и его жены Виктории, которые которые несколько дней провели в квартире с трупами своих родителей в Екатеринбурге, передадут под опеку родственникам, рассказала знакомая семьи. На данный момент они находятся под присмотром сестры погибшей, но потом родственники ее мужа могут забрать их в Башкортостан, сообщает «КП — Екатеринбург».

Сейчас дети вместе с сестрой Виктории. Она порядочная женщина, у нее у самой есть детки. Но, возможно, потом их заберут родственники Радмира. Как оказалась, Вика приняла его веру. Вероятно, мальчика и девочку увезут в Башкортостан, — рассказала знакомая семьи.

Детский омбудсмен Игорь Мороков уточнил, что органы опеки и попечительства уже готовят документы для передачи детей их родственникам. По его словам, на прошлой неделе двухлетнего мальчика уже готовили к выписке, а трехмесячной девочке придется некоторое время пробыть под наблюдением врачей.

Издание пишет, что Радмира два раза штрафовали за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. В 2017 году его лишили водительских прав на полтора года, а в августе 2019-го он был задержан с признаками алкогольного опьянения. Тогда он получил штраф в 50 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге двухлетний мальчик и его младшая сестра несколько дней провели в доме с мертвыми родителями. По словам соседей, они постоянно кричали и плакали, а родителей давно не было видно. Поэтому им пришлось вскрыть квартиру семьи, чтобы спасти детей. Девочка на тот момент находилась в тяжелом состоянии.