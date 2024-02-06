Живодеры из Читы издевались над хаски, засунув в собаку палку

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В Чите живодеры жестоко поиздевались над потерявшейся хаски, засунув в собаку палку, сообщает «МК в Чите». Волонтер Ирина Морозова, забравшая пострадавшего питомца к себе, рассказала, что за долгие годы работы с животными с таким столкнулась впервые. По ее словам, пес сильно ослаб от кровопотери и находился в болевом шоке.

Сначала подумали, что ее сбила машина, но оказалось, что произошло вот это. Пес сильно ослаб от кровопотери и находился в болевом шоке. Я многое видела за годы работы с животными, но такое — впервые. До сих пор не могу отойти, — поделилась женщина.

Все клиники уже были закрыты, поэтому Морозова всю ночь выхаживала хаски дома. Она удалила кусок торчавшей из тела собаки палки и стабилизировала состояние животного. Также на голове питомца оказалась рана, нанесенная острым предметом. Утром хаски отвезли в ветклинику, куда приехала хозяйка животного. Выяснилось, что пес потерялся 3 февраля.

Оказалось, что его зовут Бак. Потерялся случайно — выбрался на улицу, совсем неагрессивный. Врачи подтвердили, что повреждения кишечника палкой были нанесены человеком. У собаки начальная стадия перитонита. Шансы выжить сейчас 50 на 50. Состояние тяжелое, но стабильное, — рассказала волонтер.

Волонтеры в Чите ранее спасли щенка с открытой раной на спине, найденного в парке «СибВо». В ветеринарной клинике, исходя из характера ран, предположили, что, скорее всего, с животного срезали кожу. Позже волонтеры узнали, что в городе появился живодер, который делает из кожи собак стельки.