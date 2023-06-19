На Кубани живодерку-школьницу поставили на учет в полиции На Кубани снимавшую видео с издевательствами над щенком школьницу поставили на учет в полиции

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Школьницу из поселка Ильского в Краснодарском крае, которая издевалась над своим щенком и снимала это на видео, поставили на профилактический учет в подразделении ОВД по делам несовершеннолетних, сообщается в Telegram-канале краевого управления МВД. До этого полицейские установили личность ребенка и его местонахождение.

В ОМВД России по Северскому району поставили на профилактический учет в ПДН несовершеннолетнюю, которая жестоко обращалась с домашним щенком и снимала это на видео. Напомним, что ранее сотрудники полиции оперативно установили местонахождение и личность ребенка, — говорится в сообщении полиции.

Отмечалось, что девочка положительно характеризуется и в школе, и по месту проживания. Издевательства над животным она периодически выкладывала на своем канале в Telegram.

В марте у свердловского блогера отобрали кота, которого тот истязал на камеру, а садистские видео выкладывал на YouTube. В прокуратуру с заявлением обратились уральские зоозащитники. Соседи блогера характеризовали его как неадекватного человека. Также они жаловались на постоянные громкие звуки, исходящие из его квартиры.