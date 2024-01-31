Живодер выбросил трех кошек из окна многоэтажки в Подмосковье МВД Домодедово проверяет сообщения о выброшенных из окна многоэтажки трех кошках

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Подмосковье в городском округе Домодедово полиция проверяет информацию о жестоком обращении с животными, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. По предварительным данным, один из местных жителей выбросил из окна дома трех кошек.

28 января в дежурную часть УМВД России по г. о. Домодедово поступило сообщение о жестоком обращении с животными. По предварительной информации, неизвестный выбросил трех кошек из окна многоэтажки, расположенной на улице Южнодомодедовской, — сообщили в полиции.

О состоянии животных не сообщается. По результатам проверки правоохранители примут решение в соответствии с законодательством.

Ранее в Махачкале двое детей издевались над кошкой в подъезде жилого дома. Малолетние живодеры били животное о стену и пол, крутили хвост и гоняли по этажам. Все это время питомец истошно кричал, однако никто из жильцов не вышел из квартиры на клетку. В какой-то момент в подъезд зашла женщина, но и она проигнорировала происходящее.

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