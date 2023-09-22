Живодер в маске прострелил собаке голову из арбалета в ДНР

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В Харцызске живодер прострелил собаке голову из арбалета в центре города, сообщил Telegram-канал Mash на Донбассе. Арбалетчика в маске и капюшоне, расстрелявшего пса на бульваре Шевченко, заметил с балкона местный житель, который сразу побежал на улицу, но стрелок успел скрыться в неизвестном направлении, а вместе с ним пропала и собака.

Сидит мужчина и арбалета целится по собакам. Я эмоций не сдержал, крикнул ему, и он сразу убежал. Он был в маске, капюшоне. Лицо специально скрывал, чтобы его никак не идентифицировали, — рассказал очевидец.

Молодой человек объездил весь город в поисках догхантера, но так и не встретил никого, кто был бы похож на живодера. Зато другим жителям района удалось отыскать раненую собаку. Люди искали хозяина питомца, но тщетно. Оказалось, что пса привезли из соседнего города Зугрэса и бросили на улице.

Горожане обратились к волонтерам, те забрали собаку и отвезли в ветеринарную клинику, где у нее вытащили болт из головы и прооперировали, сейчас она восстанавливается. Стрелка все еще ищут, к поискам живодера подключилась полиция.

Ранее в Краснодарском крае в поселке Березовом мужчина на глазах у детей зарубил топором собаку. В полицию поступило несколько жалоб на живодера от местных жителей, ставших очевидцами произошедшего.