Живодер под Челябинском изрезал свою собаку газонокосилкой

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В городе Коркино Челябинской области живодер изрезал свою собаку газонокосилкой за то, что она укусила его за руку, сообщает Telegram-канал Ural Mash. Лабрадору грозит смерть от потери крови.

Пес с жуткими ранами приполз к соседям, которые вызвали полицию. Стражи порядка присматривали за собакой пять часов, пока искали место, где ей могут оказать помощь. Отозвались только в Челябинске, куда питомца перевезли на переливание крови.

Местные жители рассказали, что собака принадлежит 60-летнему мужчине. Он оправдал свой поступок тем, что пес сам укусил его. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Ранее в городе Харцызске в ДНР неизвестный в маске ночью прострелил собаке голову из арбалета. Это произошло в центре города на глазах у местного жителя, который в этот момент стоял на балконе. Молодой человек побежал на улицу, но стрелка там уже не было, как и собаки. Однако вскоре раненую собаку отыскали, оказалось, что ее привезли из соседнего города и бросили на улице. Арбалетчика-живодера разыскивает полиция.

Две недели назад в Москве задержали подозреваемого в жестоком обращении с котом. В полицию пожаловались горожане, которые уведомили правоохранителей о видеозаписи с издевательствами над животным. Проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.