Жителю Саратова грозит 20 лет лишения свободы за поджог музея СВО Саратовец поджог дверь музея по указанию мошенников и попал под статью о теракте

В Саратове задержан 21-летний местный житель, который пытался поджечь музей истории спецоперации на Украине, сообщает пресс-служба регионального главка МВД. Ему грозит до 20 лет лишения свободы по статье о теракте.

В ведомстве пояснили, что сообщение о возгорании двери музея, расположенного на улице Московской, поступило в полицию ранним утром 21 декабря. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудник МВД задержали и доставили в отдел полиции подозреваемого в поджоге мужчину.

Следственным управлением УМВД России по городу Саратову возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, — говориться в сообщении.

Задержанный рассказал полицейским, что за день до инцидента ему позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов, и сообщил, что мошенники пытаются взять на его имя кредит. После этого последовал звонок от «сотрудника Центробанка», который убедил саратовца взять кредит в размере 190 тысяч рублей и перевести их указанный им банковский счет. Впоследствии молодому человеку позвонил еще один неизвестный и сообщил, что для возврата средств нужно поджечь здание на улице Московской.

Ранее сообщалось, что в Перми при попытке поджога военкомата был задержан 82-летний пенсионер, являющийся художественным руководителем ансамбля народного пения. По словам мужчины, он решился на такой шаг по указанию неизвестного человека, представившегося следователем. По словам пенсионера, тот сообщил, что на его имя оформлены кредиты на сумму 1,85 млн рублей и для их «списания» потребовал выполнить его инструкции.