Врачи достали из виска россиянина металлический саморез и резиновый шарик Металлический саморез и резиновый шарик вытащили врачи из виска жителя Петербурга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Хирурги НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе провели жителю Петербурга трепанацию черепа и изъяли из височной мышцы резиновый шарик, а из вещества головного мозга — металлический саморез. Как сообщили в больнице, мужчина поступил к врачам с дырчатым переломом правой височной кости, пневмоцефалией и острой субдуральной гематомой.

Как уточняется, спасли мужчину молодые и опытные хирурги Никита Серебренников и Наталья Михайлова. Сейчас пациент продолжает лечение под присмотром врачей. О том, как пациент получил травму, пресс-служба не сообщает.

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