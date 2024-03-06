Жителю Новосибирской области грозит уголовка за убийство косули Mash Siberia: житель Новосибирской области зарезал застрявшую в заборе косулю

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Житель Новосибирской области зарезал косулю, которая застряла в его заборе, сообщает Telegram-канал Mash Siberia. По его данным, животное вышло из леса в Чулымском районе и не смогло перескочить ограду.

Как пишет канал, косуле удалось выбраться самостоятельно, но один из местных жителей подловил ее и зарезал. Инспекторы не успели приехать на место происшествия и помочь животному, Как рассказал министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин, мужчине грозит уголовное наказание.

Ранее в Курганской области 100 сибирских косуль погибли от истощения за три недели. Как стало известно Telegram-каналу Ural Mash, директор шадринского общества охотников и рыболовов Виктор Шалабанов получил территорию, при условии, что животные будут благополучно на ней существовать, однако с задачей не справился. Как утверждают авторы, директор попросил егеря скрыть следы гибели косуль.

До этого в лесу под Псковом нашли трупы собак и кошек, правоохранители начали проверку обстоятельств произошедшего. Возле мертвых животных, которых случайно обнаружил местный пенсионер, были разбросаны медицинские шприцы. Всего было обнаружено 10 мертвых собак и кошек разных пород. Полиция объявила в розыск причастных к массовой гибели животных. Местный участковый опросил пенсионера, который нашел туши.