Спасатели и хирурги извлекли вилы из головы новосибирца Новосибирские спасатели помогли покалеченному вилами мужчине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники новосибирского МЧС и хирурги помогли мужчине с насквозь пробитой вилами головой, сообщил Telegram-канал «Спасатели МАСС». По его информации, работа проводилась в операционной одной из местных больниц. Задача была выполнена в полном объеме, а мужчина отправлен на дальнейшие процедуры.

Вчера спасатели МАСС выезжали на особый и уникальный случай, где требовались высокий уровень профессионализма и «ювелирная» точность действий. Работы проводились в операционной одной из больниц совместно с хирургами, где находился пострадавший, у которого сквозь всю голову прошли вилы. Необходимо было выполнить задачу по распилу и разъединению зубьев инструмента, — говорится в сообщении.

Портал VN.RU со ссылкой на собственные источники сообщил, что увечье гражданин получил в ходе уличной драки. Материалы уголовного дела переданы в региональное управление Следственного комитета, проводится проверка.

Ранее в Дзержинске зарезали местного жителя из-за драки собак. По данным регионального управления СК, питомец погибшего напал на другое животное. За это владелец пострадавшей собаки ударил мужчину ножом в живот. Он скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Нападавший признал свою вину лишь частично.