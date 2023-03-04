Жителю Ленобласти грозили взорвать дом, если он не подорвет железную дорогу

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

архивное фото

Жителю деревни Арбонье Волосовского района Ленобласти пригрозили взорвать дом, если он не устроит диверсию на железной дороге, сообщает Telegram-канал SHOT. Мужчина незамедлительно обратился в полицию. Участок его домовладения был оцеплен.

Как рассказал житель Ленобласти, диверсанты подложили ему под калитку прозрачный пакет с неизвестным веществом и заявили, что это элементы взрывчатого устройства. По его словам, они требовали от него устроить взрыв на ветви железной дороги из города Гатчины в поселок Усть-Луга, в противном случае они пригрозили ему взорвать дом.

Мужчина не смог рассказать, как выглядели преступники, и на каких автомобилях они передвигались. Мешочек с неизвестным веществом был передан на экспертизу.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что полиция обнаружила самодельное взрывное устройство на железнодорожных путях станции Уссурийск-2. По данным канала, всего было найдено почти 1,5 кг бездымного трубчатого пороха. SHOT передает, что за четыре дня до этого на железной дороге формировался состав, перевозящий военную технику ВС РФ. Минобороны России эту информацию не комментировало.