Жителю Красноярского края грозит большой срок за слив данных СБУ Жителя Красноярского края задержали за передачу СБУ данных об инфраструктуре

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники ФСБ задержали жителя Красноярского края по подозрению в передаче Службе безопасности Украины (СБУ) видео и фотоснимков объектов инфраструктуры, передает ТАСС. Кроме того, 23-летний задержанный собрал информацию о здании с предполагаемым расположением военнослужащих Вооруженных сил РФ в одном из городов в ДНР и отправил эти снимки СБУ. Против него возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена), мужчине грозит до 20 лет тюрьмы, он арестован.

[Задержанный] инициативно установил контакт с сотрудниками Службы безопасности Украины, по заданию которых осуществлял фото- и видеофиксацию объектов инфраструктуры региона и передавал указанные сведения через закрытые каналы связи, — говорится в сообщении.

Ранее следователи ФСБ России предъявили обвинения жителю Хабаровского края Александру Вечерико в государственной измене из-за финансирования Вооруженных сил Украины через криптовалюту. Такое уголовное дело рассматривается в российской судебной практике впервые.

До этого сообщалось, что жителя Владивостока задержали по подозрению в госизмене в пользу Украины. Он сам предложил представителям украинской разведки свои услуги, осознавая, что это может нанести ущерб безопасности России. По заданию кураторов из Киева он собирал и передавал сведения о военных объектах и предприятиях ВПК Приморского края. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, он помещен под арест.