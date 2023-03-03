Жителю Кубани пообещали подключить газ за 2289 дней

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания «Краснодаргоргаз» пообещала жителю кубанского поселка Российский провести газ за 2289 дней, об этом сообщается в группе «Типичный Краснодар» во «ВКонтакте». Именно такой срок был указан в официальном ответе на заявление краснодарца. Он отметил, что газ уже есть в соседнем домовладении. Мужчина потребовал от компании провести газ до 2029 года.

Живем в Прикубанском округе, п. Российский, ул. Триумфальная 1/12. Подали заявку на подведение газа к участку, так как топить электричеством очень дорого. Позвонили с «Краснодаргоргаза» пригласили на заключение договора. Каково же было мое удивление увидеть в техническом условии срок 2289 дней, 2289 дней Карл, это шесть с лишним лет. При том что газ есть через пять домов. Это не поле, как тут любят говорить. Газ в каждый дом, но в 2029 году, — написал житель поселка Российский.

Представители «Краснодаргоргаза» в беседе с «Подъемом» рассказали, что могла произойти какая-то ошибка или опечатка. Они пообещали разобраться с проблемой кубанца.

Ранее глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект об использовании, помимо природного, альтернативных видов газа для более эффективной газификации регионов страны. Он отметил, что в труднодоступных районах, где отсутствуют газораспределительные сети, использование природного газа экономически нецелесообразно. Документ был направлен для получения заключения в правительство России.