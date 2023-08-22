Жителю Кирова грозит семь лет тюрьмы за поджог мобилизационной палатки

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Житель Кирова поджег палатку, в которой происходил набор добровольцев на военную службу, сообщил Telegram-канал Baza. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы за публичную дискредитацию Вооруженных сил России.

По информации канала, мужчина подошел к палатке, спрятав лицо под футболкой, и поджег ее. Происходящее он снял на камеру, после чего отправил видео всем своим знакомым.

Вскоре нарушителя задержали и оформили на него протокол за мелкое хулиганство. Позднее дело было переквалифицировано в уголовное. Этому поспособствовал факт рассылки видео с пожаром знакомым. Именно в этом действии мужчины рассмотрели публичную дискредитацию ВС РФ.

Ранее в Крыму сотрудники полиции оштрафовали трех жительниц региона, которые танцевали под песню «Гулянка» украинского исполнителя Верки Сердючки. В отношении девушек были составлены протоколы по статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил России».

Инцидент произошел в одном из аквапарков города Алушты. Девушки работают аниматорами, и для своего выступления они выбрали песню Сердючки. Им назначен штраф в размере 15 тысяч рублей. Жительницы Крыма принесли извинения, отметив, что поддерживают действия ВС РФ.