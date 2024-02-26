Жителю Казани запросили пожизненный срок за 31 убийство

Фото: Алина Файзрахманова/ТАСС

Прокуратура запросила пожизненный срок жителю Казани Радику Тагирову, обвиняемому в 31 убийстве на территории России, сообщает ТАСС из зала Верховного суда Татарстана. По версии следствия, мужчина совершал преступления с марта 2011 года по октябрь 2012-го в 15 регионах страны. Его жертвами были пожилые женщины.

Также Тагиров обвиняется в трех покушениях на убийство и более 30 разбойных нападениях на пожилых женщин. По версии следствия, преступления мужчина совершал в том числе в Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Челябинске и Москве. Он находил одиноких пенсионеров, под видом работника коммунальной службы проникал к ним в жилье, затем расправлялся с ними и похищал деньги.

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