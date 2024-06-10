Жителю Екатеринбурга дали срок за оскорбление ребенка в шапке с Z Уральца приговорили к трем годам за оскорбление ребенка в шапке с Z

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал Александра Неустроева виновным в хулиганстве по отношению к сыну участника СВО в шапке с буквой Z, сообщил «Коммерсант». Мужчину приговорили к трем годам колонии-поселения.

Инцидент произошел 21 апреля 2023 года. Неустроев около дома № 35 по улице Волгоградской нецензурно обругал 11-летнего ребенка в шапке с символом Z. Через пару дней его задержали. Суд 10 июня признал Неустроева виновным в хулиганстве с угрозой применения насилия по мотивам ненависти в отношении «социальной группы» (пп. «а», «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ) и приговорил его к трем годам колонии-поселения.

Неустроев частично признал вину. По данным «Коммерсанта», мужчина заявлял, что он не знал о значении символа Z в контексте специальной военной операции и ассоциировал букву с символикой Третьего рейха.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил начать уголовное дело после заявления участника спецоперации из Новосибирска об избиении школьником его 17-летней дочери. Мужчина рассказал, что на его дочь в мае напал одноклассник и применил физическую силу, а также угрожал девочке расправой. Военный заявил, что не может сам защитить ребенка, так как находится в зоне проведения СВО.