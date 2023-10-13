Жителю Чечни грозит крупный штраф за пост двухлетней давности Житель Чечни стал фигурантом уголовного дела из-за оправдания теракта во Франции

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правоохранительные органы Чечни возбудили уголовное дело против местного жителя по статье о поддержке терроризма, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, два года назад 19-летний молодой человек оставил на своей странице в соцсетях пост в поддержку теракта, совершенного во Франции. Речь идет об убийстве учителя французской школы Самюэля Пети.

По данным следствия, юноша оставил комментарий 9 декабря 2020 года. Он прокомментировал теракт, оставив сообщение из двух эмодзи: головы льва и направленного вверх большого пальца. В 2021 году эксперты признали, что в комментарии обвиняемого содержатся признаки оправдания терроризма. Спустя еще год автора поста удалось вычислить.

Как сообщалось ранее, глава ФБПК Виталий Бородин обратился в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить интервью блогера Дмитрия Ларина журналистке Ксении Собчак. По мнению Бородина, в его заявлениях усматриваются признаки дискредитации Вооруженных сил России. В частности, Ларин утверждал, что солдаты ВС РФ — «преступники», а сама Россия обязана выплатить Украине репарации. Отмечается, что в 2021 году его уже задерживали по делу блогера Юрия Хованского об оправдании терроризма. Однако тогда он проходил в статусе свидетеля.