Жителям взорвавшегося в Новосибирске дома прислали счета за газ

Фото: Вероника Филина-Коган/NEWS.ru

Жителям дома, который частично обрушился из-за взрыва газа на Линейной улице в Новосибирске, прислали счета за жилищно-коммунальные услуги. При этом дом был признан аварийным, а его жильцов уже начали расселять, сообщает «Сиб.фм».

По данным издания, пострадавшим жильцам пришли счета в фонд ЖКХ, за вывоз мусора новому региональному оператору и даже за газ, который стал причиной трагедии. Ранее мэрия заявляла, что все жители смогут получить новые квартиры или компенсацию, а дом восстанавливаться не будет.

На сайте фонда модернизации ЖКХ при этом числится информация о проведении запланированного капитального ремонта на 2024-2025 годы. В ходе работ планируют отремонтировать фасад, подвал и электропроводку.

Взрыв газа в пятиэтажном доме в Новосибирске произошел рано утром 9 февраля. В результате обрушились два подъезда. После взрыва в доме начался пожар, его площадь составила около 300 кв. м. Из дома эвакуировали 50 человек. Жертвами взрыва газа стали 15 человек. По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Власти Новосибирской области выделили на расселение жильцов разрушенного дома 335,5 млн из резервного фонда. Соответствующее распоряжение сделал губернатор Андрей Травников.